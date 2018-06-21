Мерзкая змея до жути испугала женщину за рулём, обхватив её ногу

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Женщина ехала по своим делам, но вдруг почувствовала, как что-то обхватило ее ногу. К ее ужасу это оказалась мерзкая змея.

Мерзкая змея до жути испугала женщину за рулем, обхватив ее ногу. Она почувствовала, как что-то скользит по ее ноге, и в ужасе сумела остановить движение машины. Женщина сразу же вызвала полицию, чтобы избавиться от змеи.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и сумели поймать змею, после чего поместили ее в ящик. Однако пресмыкающемуся удалось выбраться и, на этот раз, змея блуждала уже в полицейской машине. В конечном итоге змею выпустили обратно в естественную среду обитания.

Женщина рассказала, что, вероятнее всего, змея пробралась в коробку с мусором, которую она оставила снаружи, прежде чем положить ее в свою машину.