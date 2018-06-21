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В Омске ураганный ветер повалил десятки деревьев

Сегодня, 15:28

Погодные явления в черте города нередко становятся причиной внушительных и заметных последствий. Жители Омска смогли ощутить на себе разгул стихии.

 В социальной сети «ВКонтакте» появился ряд публикаций, рассказывающих о последствиях ураганного ветра. Многие жалуются на то, что деревья стали причиной повреждений транспорта и заторов на проезжей части. Однако проблема коснулась не только дорог и владельцев автомобилей. Ветер повалил десятки деревьев, которые оборвали провода линии электропередач, из-за чего жильцы некоторых районов оказались без света.

Пользователи Сети отметили, что ураганный ветер коснулся не всего Омска, а только его части. И некоторые из жильцов города даже не заметили последствий погодного явления. Однако не все из пользователей оказались настолько невнимательными. Многие рассказали, что видели и оборванные провода и разбитые деревьями машины сразу в нескольких районах Омска. Они просят быть водителей аккуратней на дорогах, чтобы не попасть в аварию.

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