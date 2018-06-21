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На Барнаульском хлебозаводе произошло возгорание

Сегодня, 14:58

Сегодня днем 21 июня в городе Барнауле произошло ЧП. В помещении хлебозавода №4 произошло возгорание.

По информации, полученной в пресс-службе МЧС Алтайского края, загорелось одно из хлебозаводских помещений площадью приблизительно 120 кв.метров. Хлебозавод находится на улице Петра Сухова. Сотрудникам Барнаульского МЧС удалось взять под контроль чердачное помещение, которое является источником возгорания, но полностью потушить пожар пока не удалось.

На время проведения спасательных работ движение транспорта по улице Петра Сухова остановлено. По сообщениям свидетелей спасатели действуют быстро и профессионально. Пострадавших при пожаре нет, причину возгорания установят эксперты после окончания спасательных работ.

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