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Жителей Челябинска пугает кладбище домашних животных

Сегодня, 14:29

В Курчатовском районе Челябинска появилось стихийное кладбище домашних животных, которое стремительно разрастается. Такое соседство совсем не устраивает жителей близлежащих домов.

Жители Челябинска в социальных сетях жалуются на бездействие городских властей, которые не предпринимают никаких мер по ликвидации стихийного кладбища животных в Курчатовском районе. Сообщается, что возникло оно в неположенном месте в лесной зоне уже несколько месяцев назад, а с наступлением тепла начало стремительно увеличиваться.

Жителей северо-запада Челябинска пугает кладбище домашних животных, хотя многие из них тоже имеют домашних любимцев и понимают боль хозяев. Которые потеряли своих. Ближе всего к данному захоронению расположены дома по улице Захаренко, жители которой вынуждены смотреть на надгробные плиты котам и собакам.

Известно, что ранее в данном лесу прогуливались мамы с маленькими детьми, а теперь такой возможности у них нет. Не все могут смотреть на постоянно роющиеся могилы и совершение обрядов погребения. Челябинцы уже выяснили, что специального разрешения на захоронения никто не давал, о чем и сообщили районной и городской власти, но пока реакция не последовала.

Жители данного района обеспокоены тем, что животные могут умирать из-за каких-то заболеваний, которые могут передаваться окружающим. Проверок на кладбище не проводится, поэтому уровень санитарного загрязнения территории неизвестен. Сообщается, что некоторые могилы раскапывают бродячие собаки, пытаясь найти пропитание.

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