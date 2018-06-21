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В Саранске медведь обиделся на фамильярную болельщицу-иностранку

Сегодня, 14:22

Проведению в России ЧМ-2018, похоже, рады даже животные. Однако, в общении с ними не следует пересекать определённых границ.

В Саранске, содержащийся в зоопарке бурый медведь, обиделся на излишне фамильярную болельщицу из Колумбии. В результате у той оказался поцарапанным один из пальцев.

Зарубежным СМИ повезло. То, о чём они предупреждали, свершилось. Русский медведь напал на американку.

Сообщения очевидцев очень противоречивы. Говорят, что 22-летняя девушка приблизилась к клетке со зверем, которого зовут Мишка, и стала кормить его из рук морковкой.

Медведь не проявлял агрессии, пока та те решила потрогать его за нос. То ли иностранка была резвой, то ли Мишка не сильно обиделся, но болельщица отделалась лишь окровавленным пальцем. Не исключено, что она поцарапала его о сетку заграждения.

К месту инцидента подошёл директор зоопарка Павел Кшняйкин. Он не понимает по-английски, поэтому просто показал болельщице свою руку, на которой отсутствуют два пальца. Та, похоже, поняла без слов.

Как бы то ни было, девушку отвезли на осмотр к медикам Республиканской клинической больницы. Позднее те сообщили, что с колумбийкой не произошло ничего страшного.

Она посмотрела матч Колумбии с Японией, после чего благополучно вылетела домой.

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