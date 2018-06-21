Оренбуржец нашел на кладбище удивительные экспонаты

Вчера, 23:30

Среди десятков надгробий Евгений смог обнаружить необычную находку. Несколько надгробий на несколько сотен лет старше кладбища.

Монументы появились здесь еще тогда, когда вместо кладбища было поле для скота. Конечно же, имя умершего или дату увидеть не удалось, однако выяснилось, что памятник был поставлен около 1827 года. Сначала Евгений обнаружил плиты у жилого дома, затем он нашел камни, принадлежащие временам погоста. Во время антирелигиозных событий, такие камни использовали в качестве кирпичей при постройке дома. Такие прямоугольные надгробия использовали при захоронениях младенцев. Подобные плиты можно увидеть на старых кладбищах Тулы или Москвы. Удивительные экспонаты всё чаще всплывают в различных уголках России в последнее время.