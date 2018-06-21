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В Смоленской области сгорел склад

Сегодня, 13:42

Пожарной службе потребовалось несколько автоцистерн для предотвращения распространения пламени. Событие произошло 20 июня на улице Мелиоративной.

Жители Смоленской области выложили в сеть видео, как столб темного дыма охватил складские здания. Как сообщает МЧС, один склад в Гагарине сгорел полностью, а на втором задело кровлю. С горящего здания огонь перешел на второе, но спасателям вовремя удалось потушить пожар.

К счастью, пострадавших нет. По предварительной оценке МЧС, пожар произошел из-за электротехнических неполадок.

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