Под Смоленском депутат захватил часть тротуара и разрушил его

Народные избранники продолжают доказывать, что законы пишутся ими, но не для них. Как к этому отнесутся избиратели, их, похоже, совсем не волнует.
Очередное подтверждение этому произошло под Смоленском. Там местный депутат захватил часть тротуара и полностью разрушил его.
Это случилось в городе Рославль на главной улице его 15-го микрорайона. Депутат горсовета от «Единой России» затеял стройку.
В ходе неё полностью разрушен пешеходный тротуар, вплоть до самой проезжей части, где достаточно интенсивное движение транспорта.
Помимо того, в результате строительства оказался уничтоженным и двор в соседнем жилом доме.
Сама стройка ведётся с многочисленными нарушениями. Она даже не огорожена.
Работники прокуратуры Рославля, похоже, никак на это не реагируют. Тем временем пешеходам, в том числе и детям, чтобы преодолеть этот участок приходится выходить на проезжую часть.