Под Смоленском депутат захватил часть тротуара и разрушил его

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Народные избранники продолжают доказывать, что законы пишутся ими, но не для них. Как к этому отнесутся избиратели, их, похоже, совсем не волнует.

Очередное подтверждение этому произошло под Смоленском. Там местный депутат захватил часть тротуара и полностью разрушил его.

Это случилось в городе Рославль на главной улице его 15-го микрорайона. Депутат горсовета от «Единой России» затеял стройку.

В ходе неё полностью разрушен пешеходный тротуар, вплоть до самой проезжей части, где достаточно интенсивное движение транспорта.

Помимо того, в результате строительства оказался уничтоженным и двор в соседнем жилом доме.

Сама стройка ведётся с многочисленными нарушениями. Она даже не огорожена.

Работники прокуратуры Рославля, похоже, никак на это не реагируют. Тем временем пешеходам, в том числе и детям, чтобы преодолеть этот участок приходится выходить на проезжую часть.