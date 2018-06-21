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В Новосибирске из пруда извлекли окоченевший труп женщины

Сегодня, 13:24

Вот и наступили тёплые денёчки. Люди рвутся к воде, как к спасению, забывая, что она представляет и немалую опасность.

В Новосибирске 20 июня из пруда, находящегося на территории Дзержинского района, извлекли окоченевший труп женщины.

Водоём находится на улице Пойменная, рядом с остановкой «Пищевик». Труп лежал рядом с берегом. Глубина пруда в этом месте не превышает 20 сантиметров.

Внешний осмотр не установил на трупе признаков насильственной смерти. Личность женщины уже установлена. Ей было 45 лет, и она жила неподалёку в «Берёзовой роще».

Точную причину смерти установит экспертиза. Специалисты уже приступили к доследственной проверке.

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