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Под Пермью найдена овчарка без лап

Сегодня, 13:23

На трассе Пермь - Юго-Камск автомобилисты обнаружили изуродованную собаку породы овчарка. Измученное животное забрали волонтеры и отправили для осмотра ветеринарам.

Ветеринары пермской скорой помощи для животных занимаются спасением овчарки восточно-европейской породы, которая была случайно обнаружена на трассе Пермь – Юго-Камск неподалеку деревни Степаново. Сообщается, что живодеры отрубили животному лапы и хвост, а затем выбросили умирать.

Спасший овчарку волонтер Семен Филипповский сообщил, что собаку назвали Максом, такая кличка выбрана не случайно – ее обнаружил парень по имени Максим. Предварительный ее возраст составляет пять лет, животное кричало от боли, которую ему нанесли жестокие люди. Ветеринары определили, что в таком бедственном положении овчарка находилась около двух недель.

Установлено, что собаке необходима операция, но проводить ее сейчас нет возможности – необходимо устранить воспаление, которое возникло из-за травм в лапах. Всех неравнодушных жителей Перми просят помочь найти средства на лечение собаки без лап.

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