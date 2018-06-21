Трагедия в Абхазии: Два студента утонули в море, спасая девушку

Сегодня, 12:56

Двое студентов утонули в море в пригороде Сухума, спасая девушку. Как сообщает пресс-служба МЧС Абхазии, трагедия произошла недалеко от устья реки Келасур 20 июня, сообщение пришло примерно в 15:45; но тела погибших водолазы нашли в море только через сутки, 21 июня. Начальник пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия говорит, что кроме водолазов в поисках был задействован вертолет.

Очевидцы говорят, что ребята спасали попавшую в водоворот девушку. Она была спасена, но выплыть друзья не смогли. Это место в море очень опасно для купания из-за того, что при впадении реки в море часто образуются водяные воронки. Подобная трагедия здесь случается не впервые.

Знакомые погибших сказали, что они были студентами Абхазского госуниверситета.