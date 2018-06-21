Жуткое НЛО над Фрисландом напугало людей

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Жуткие круги в небе напугали горожан. Они активно обсуждают явление в Сети и поясняют его действием внеземного разума и присутствием инопланетного корабля.

В этот раз в Нидерландах в небе над Фрисландом появилось жуткое НЛО, которое наблюдало множество людей. Невероятное явление чрезвычайно напугало их.

Внешне НЛО напоминал облачный покров. Однако он был столь необычной формы и так неожиданно перемещался в небе над Фрисландом, что у большинства очевидцев не возникло никаких сомнений, что это визит инопланетян.

Уфологи в то же время уже успели ознакомиться с материалами и заключить, что НЛО вёл себя совершенно неагрессивно, хотя и имел устрашающий вид.

Ученые, рассмотрев фотографии, полагают, что к внеземному разуму объект не имел никакого отношения. Они считают его большим кучевым облаком.

Его необычную форму они поясняют инверсией, то есть сложившимся соотношением одновременного воздействия тёплого и холодного воздуха.

Однако, специалисты не отрицают, явление могло заставить людей подумать, что они видели огромный НЛО над Фрисландом.