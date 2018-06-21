Тюменка во время прогулки на лодке упала в ледяную воду

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Летняя прогулка на катере закончилась для жительницы Тюмени довольно печально: девушка оказалась в больнице, потеряв сознание.

20 июня во время прогулки на лодке тюменка потеряла сознание и упала в ледяную воду. Свидетели несчастного случая сразу же поспешили вызвать спасателей и отправить пострадавшую в местную больницу. Карета скорой помощи приехала через несколько минут и увезла девушку. Сообщается, что на данный момент пострадавшая находится в больнице Водникова в Тюмени, где ей оказали необходимую помощь. К счастью, девушка не успела наглотаться много воды, однако перемерзла из-за низкой температуры водоема. На данный момент пациентка уже пришла в себя и идет на поправку.