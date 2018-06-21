VistaNews.ru


Тюменка во время прогулки на лодке упала в ледяную воду

Сегодня, 11:39

Летняя прогулка на катере закончилась для жительницы Тюмени довольно печально: девушка оказалась в больнице, потеряв сознание.

20 июня во время прогулки на лодке тюменка потеряла сознание и упала в ледяную воду. Свидетели несчастного случая сразу же поспешили вызвать спасателей и отправить пострадавшую в местную больницу. Карета скорой помощи приехала через несколько минут и увезла девушку. Сообщается, что на данный момент пострадавшая находится в больнице Водникова в Тюмени, где ей оказали необходимую помощь. К счастью, девушка не успела наглотаться много воды, однако перемерзла из-за низкой температуры водоема. На данный момент пациентка уже пришла в себя и идет на поправку.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Белгороде полицейский спас девушку, потерявшую сознание за рулем

В Тюмени 86-летняя старушка получила ушиб ребра в автобусе

Пьяная тюменка на Lexus побила маршрутчика после ДТП

Главное за неделю

ЦРУ более 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на атомной подлодке K-129

Её нашли спецслужбы США, сделав загадочное заявление....

«Он позади тебя!»: Морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком

Чудовище огромных размеров шокировало фотографа, который успел запечатлеть...

Рыжий гоблин-людоед пытался сбить с ног и съесть человека в лесу

Странное призрачное существо удалось сфотографировать очевидцам. Рыжее создание...

В Калифорнии рыбаки нашли на берегу океана мёртвое чудовище мужского пола

Животное было покрыто порезами, но экспертам определить причину смерти так и не...

За бортом МКС засняли серого гуманоида в отражении скафандра

Астронавт даже не подозревал, что на него смотрит гуманоид. Уфологи были...

Рекомендуем