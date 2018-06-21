В Твери голый мужчина из банка бросался на машины

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Жители Твери были шокированы необычным инцидентом, который происходил прямо в центре города. Мужчина, который голым устроил целый спектакль, явно выбивался из общего контекста.

На улицах российских городов происходит достаточно много странного, а очевидцы стараются осветить такие события в интернете. Так, в Твери на улице Горького, которая находится в самом центре города, был замечен абсолютно голый мужчина. Очевидцы предполагают, что он вышел из банка и бродил под окнами областного управления МВД.

Видео с данным происшествием неравнодушные очевидцы разместили в интернете, где в комментариях многие предположили, что банковские кредиты раздели его до гола. Очевидцы же рассказали, что мужчина пытался снять деньги из расположенного в данном районе банкомата, но делал это воображаемой карточкой. Также есть информация о том, что голый мужчина, выйдя из банка, бросался на автомобили, которые были припаркованы или проезжали мимо.

Во время съемок его действий на мобильные телефоны прохожих, виновник инцидента абсолютно не стеснялся и даже сообщил на камеру, что находится в состоянии алкогольного опьянения, хотя его поведение больше напоминало наркотический дурман. Известно, что его задержали сотрудники правоохранительных органов, какое наказание он понесет за свои действия – неизвестно.