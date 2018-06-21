"Началось": В небе над Липецкой областью взорвался неизвестный объект

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Среди версий НЛО, метеорит и части ракеты-носителя, транспортировавшей на орбиту «Глонасс-М» с космодрома Плесецк 17 июня. Инцидент зафиксирован 21 июня в 4:15 утра.

21 июня ранним утром в небе над Липецкой областью взорвался неизвестный объект, полет которого сопровождался сильным шумом и яркой вспышкой. Свидетелями ЧП стали жители Ельца, Лебедянского района и Воронежа. По словам очевидцев, небо озарила яркая вспышка, оставившая след, как от падения метеорита.

Соответствующий ролик был опубликован в социальной сети «ВКонтакте» на странице паблика «Елец Новости города», его просмотрели почти 4,8 тысяч пользователей. Судя по кадрам, инцидент сняли при помощи видеорегистратора автомобиля, припаркованного в поселке на дороге. Естественно, многие предположили, что это был метеорит, но стоит напомнить о запуске спутника с Плесецка.

Уфологи, в свою очередь уверенны, что данный след является ничем иным, как свидетельством о существовании НЛО и инопланетян. У них также есть версии, что такое явление связано с секретными разработками ядерного оружия, которое началось еще очень давно.