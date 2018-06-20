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В Воронеже две малышки выжили после падения из окна многоэтажки

Сегодня, 19:16

Летняя пора – открытые окна и неустойчивые москитные сетки. Дети, предоставленные самим себе, выпали из окна многоэтажки по очереди.

В Воронеже две малышки выжили после своего падения из окна многоэтажки. Одной из сестричек – 2 года, другой – 5.

Это случилось в Воронеже на территории Комминтерновского района. Ситуация, по мнению следствия, была стандартной. Родители не наблюдали за игрой детей. Те смогли забраться на подоконник и облокотиться на москитную сетку. Итог – падение с третьего этажа.

Господь уберёг от трагедии. Малышки не только выжили, но и не получили травм, которые могут повлиять на их дальнейшую жизнь.

Следствие начало проверку этого факта и того, что привело к инциденту, едва не закончившемуся трагически.

В Воронеже это уже не первый аналогичный случай. Пару дней назад в доме по улице Артамонова также выпал из окна второго этажа двухлетний малыш. Его Бог тоже уберёг. Он выжил.

О чём (не матерясь) думают родители, остаётся только предполагать. Сколько же ж ещё Всевышнему вмешиваться в обычную людскую беспечность и безалаберность. Вопрос – риторический. А на кону – дети.

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