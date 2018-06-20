В Смоленской области собаку расстреляли из карабина

Сегодня, 18:37

Неизвестный открыл огонь по домашнему животному днём прямо посреди улицы.

В Смоленской области живодёры расстреляли собаку. В посёлке Белый Холм неустановленный мужчина начал стрелять из карабина по беззащитному псу по кличке Жулик. Инцидент произошёл накануне. Питомца приютили организаторы приюта «Верность». Они отвезли животное к ветеринару, который оказал ему первую помощь, однако этого оказалось недостаточно. В социальных сетях волонтёры пишут, что пёс получил серьёзные огнестрельные ранения и сейчас находится в крайне тяжёлом положении.

Пуля попала в область передней лапы. Кость, по прогнозам специалистов, не задета. Вместе с тем карабин сделал из лапы собаки настоящее месиво. Ко всему этому добавляется жуткий болевой шок. Животное терпит и держится из последних сил, однако волонтёры не знают, сколько ещё он сможет бороться за жизнь. Ему требуется сложная операция, однако денег на неё найти пока не могут. Защитники животного организовали сбор средств на помощь собаке, однако пока он существенных результатов не дал. О стрелке ничего пока не известно.

Ранее мы писали, что на Алтае пьяный мужчина расстрелял ребенка из винтовки. Местного жителя осудили лишь через некоторое время, когда он попался в нетрезвом виде за рулям автомобиля.