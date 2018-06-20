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Забайкальская больница заплатит 1,5 млн семье погибшего ребёнка

Сегодня, 18:35

 В 2010 году по вине сотрудников Петровск-Забайкальской районной больницы погибла девочка. Мать ребенка потребовала компенсацию.

8 лет назад в Забайкальской больнице из-за халатного отношения медперсонала умер ребенок. Игорь Машуков, хирург, оперировавший девочку, не принял срочных мер. Вследствие этого ребенок не выжил. Теперь больница обязана заплатить 1,5 млн семье погибшего ребенка.

Девочка находилась в читинском дворе жилого дома. Там ее и настигла роковая участь – девочку придавила 100-литровая бочка. Детский горе-хирург не понес наказание, поскольку истек срок давности.

Машуков, по словам свидетей, находился в тот день на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

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