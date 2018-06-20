Волгоград на ЧМ-2018 находится под массированной атакой мошек-мутантов

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Видимо, Мундиаль, проходящий в городах на территории многих регионов РФ, привлекает не только болельщиков. Судя по последним сообщениям, им заинтересовалась и природа.

В частности, Волгоград во время проведения матчей ЧМ-2018 оказался под массированной атакой мошек-мутантов. Первым об этом проинформировал блогер Варламов.

Он сравнивает ситуацию с адом. Это он связывает не только с экологией, а и с тем, что в Волгограде появилось огромное количество «маленьких тварей». Они постоянно лезут в уши, глаза и рот, не позволяя не только разговаривать, но, даже, дышать.

Обычные средства от насекомых на этих мошек-мутантов вообще не действуют. Некоторая помощь может поступить лишь от масла ванили. И то, она продолжается не больше 20 минут.

При этом, отметил блогер, не все согласны общаться с собеседником, пахнущим конфетами. Вариант – гвоздичное масло. Однако мошка боится его намного меньше, да и поди – найди.

Полчища мошек мутантов продолжают атаковать не только местных жителей и приезжих болельщиков. Они сильно мешали и игрокам Англии и Туниса, проводившим свой поединок.

Со слов болельщиков, был даже разрешён пронос баллончиков с репеллентами в фан-зону. В других городах России это во время ЧМ-2018 строго запрещено.

Для Волгограда подобная ситуация не нова. Власти города, чтобы победить мошек-мутантов перед ЧМ выделили значительные средства. Видимо, они были израсходованы неэффективно.