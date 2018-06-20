Чёрное море не шутит: В Крыму удалось спасти женщину на надувном матрасе

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Уж сколько раз твердили миру. На этот раз – это не про ложь, а про то, что со стихией шутить не стоит. Слава Богу, в этом случае обошлось.

Чёрное море в очередной раз продемонстрировало, что оно не шутит. Не только с судами, но и с отдыхающими. В Крыму женщину, унесённую на надувном матрасе, спасти удалось, но так может происходить не всегда.

Спасатели, работающие в Крыму рядом с Евпаторией, заметили, что в районе санатория «Фотон» на расстоянии, приблизительно, 400 метров, находится женщина на надувном матрасе.

Она просила о помощи. Хотя её криков на таком расстоянии, естественно, слышно не было. Спасатели незамедлительно пришли на помощь женщине. Им удалось её спасти.

Оказалось, что она жива и невредима. Даже не сильно обгорела, только перепугалась. От медицинской помощи жительница Севастополя отказалась. Умела ли она плавать, отправившись в «автономку», не сообщается.

Видимо она пришла отдохнуть на Чёрное море одна, поскольку её пропажей никто не озаботился.

В то же время матрас с ней уносило в открытое море. А это – уже совершенно иные варианты.