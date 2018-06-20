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В Харькове госпитализировали двух женщин после конфликта в горсовете

Сегодня, 17:54

Радикалы нанесли мэрии ущерб на миллионы гривен.

В Харькове по итогам беспорядков в местном горсовете госпитализировали с травмами двух женщины. Соответствующую информацию сообщил прессе глава городского департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко. Он отметил, что общее число пострадавших в результате конфликта достигает нескольких десятков человек. Радикалы, по словами чиновника, при полнейшем попустительстве со стороны полиции разгромили внутренние помещения горсовета.

Они повредили мебель, сломали несколько дверей, пострадала обивка в коридоре, были сожжены внутренние дорожки. Действиями хулиганов уничтожено историческое панно, а также портреты прежних руководителей Харькова. Общий ущерб от беспорядков оценивается предварительно в два миллиона гривен (порядка 5,12 миллиона рублей, прим.ред.). В полиции уже заявили, что возбудили по указанному факту уголовное дело, однако вместе с тем никто задержан не был.

Напомним, ранее появилась информация, что в Харькове националисты устроили дебош в здании горсовета. Радикалы ворвались в здание, когда там проходила очередная сессия. Они распылили газ внутри помещений, разожгли костры и принялись крушить всё внутри. Замградоначальника, который вышел урегулировать конфликт, злоумышленники силой забросили в мусорный контейнер.

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