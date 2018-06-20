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Вчера футбольные фанаты устроили драку в кафе на одной из улиц Актобе

Сегодня, 17:42

В одном из казахских кафе во время просмотра матча российские и египетские болельщики устроили драку. В ход пошли даже предметы мебели.

Вчера вечером в кафе на улице Братьев Жубановых в Актобе произошел инцидент. Забыв о том, что матч транслируют в прямом эфире, фанаты обеих команд решили выяснить отношения. Когда стало ясно, что с помощью одних только слов взаимопонимания о том, чья сборная сильнее, достичь не удастся, конфликтующие прибегли к более «весомым аргументам».

Один из очевидцев снял на видео момент столкновения и выложил его в сеть. В качестве оружия и для обороны мужчины использовали предметы интерьера и мебель, игнорируя просьбы обслуживающего персонала не портить имущество и призывы успокоиться. Кто победил в драке, и чьи аргументы оказались весомее, неизвестно.

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