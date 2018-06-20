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В Ульяновске малыш упал в смотровую яму

Сегодня, 17:21

В Ульяновске полуторагодовалый ребенок попал в реанимацию после падения в смотровую яму. Как сообщили медики, малыш проломил голову.

В гараже ребенок находился с отцом, который может понести ответственность за падение сына в двухметровую яму. Мать ребенка оставила его на попечение отца, поэтому ответственность за случившееся будет нести только мужчина. Прокуратура Ульяновска устанавливает причины происшествия и проводит расследование. На данный момент ребенка перевели из реанимации в травматологическое отделение.

Диагноз, прозвучавший от медиков, звучал так: «Открытая черепно-мозговая травма с оскольчатым вдавленным правосторонним переломом кости». Также врачи подметили, что у ребенка имеется ушиб головного мозга (средняя тяжесть).

Минздрав региона сообщил, что состояние пациента удалось стабилизировать.

Главврач больницы сказала, что мальчик на данный момент находится в сознательном состоянии, врачи дают утешительные прогнозы. Но посоветовала родителям детей быть более осторожными с детьми, и не оставлять их без присмотра.

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