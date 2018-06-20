В Иваново штукатурка упала прямо на детскую коляску

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Жители Иваново шокированы вопиющим случаем, который произошел в городе. Горожане винят во всех бедах коммунальщиков.

В Иваново произошел случай, который активно обсуждается в социальных сетях и на городских форумах – прямо на коляску со стены дома упал большой кусок штукатурки. Сообщается, что происшествие случилось по улице Каравайковой возле дома № 141. Известно, что по данному адресу расположено педиатрическое отделение №3, которое относится к детской поликлинике №6.

Одна из мам сообщила, что пришла в поликлинику на плановый осмотр малыша, едва она достала его из коляски, в нее упал большой кусок штукатурки. Женщина шокирована, ведь если бы в ней был ребенок, то он получил бы серьезные травмы. В случившемся, по мнению хозяйки коляски, виноваты коммунальные службы, которые не надлежащим образом следят за городскими зданиями.

В комментариях пользователями отмечается, что такая ситуация не является единичной. Люди возмущены, ведь в некоторых городах просто страшно приближаться к зданиям, с которых может упасть кусок штукатурки. Городские власти же пока не отреагировали на ситуацию и не приступили к устранению аварийной ситуации на здании детской поликлиники.