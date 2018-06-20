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Челнинка сделала дочь инвалидом и отделалась штрафом

Сегодня, 14:46

Дочка нерадивой матери не ходит и не разговаривает. У женщины есть еще двое детей.

Следствие выяснило, что старший ребенок жестокой челнинки живет с отцом. Другим малышам повезло меньше, они проживают с матерью в поселке Сидоровка, под Набережными Челнами. О случившемся сообщила соседка семьи. Женщина на протяжении долгого времени слышала детский плач. Полиция среагировала на заявление соседки и прибыла на место происшествия.

Поскольку дверь никто не открыл, сотрудники полиции вынуждены были взломать ее. Дома находился ребенок, дочь нерадивой матери. Девочка была в квартире одна и находилась в критическом состоянии. Специалисты определили, что девочка стала инвалидом из-за отсутствия своевременной медицинской помощи. Мать девочки отделалась штрафом.

Как сообщили представители правоохранительных органов, мать попросила судью не лишать ее родительских прав. Сейчас девочка находится в Доме ребенка, где ей оказывают должную помощь.

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