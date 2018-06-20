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В Воронеже велосипедист сломал руку и ногу на Вогрэсовском мосту

Сегодня, 09:02

Мужчина возмущается аварийным состоянием асфальтного покрытия на путепроводе.

В Воронеже велосипедист травмировался, проехав по Вогрэсовскому мосту. Мужчина сломал руку и ногу после падения, вызванного тем, что колесо его велосипеда угодило в яму посреди тротуара. По словам пострадавшего, он даже не думал, что такое может с ним произойти. Кое-как он самостоятельно добрался до травмпункта, где у него диагностировали переломы костей руки и ноги. Разозлённый небрежным отношением к безопасности горожан местный житель написал в сети гневный пост, где призвал власти устранить нарушения и привести состояние тротуаров в надлежащий вид. Земляки поддержали мужчину и заметили, что подобное положение дел наблюдается по всему городу.

Ранее мы писали, что житель Ростова разбил голову о дорожный знак. Молодой человек не заметил указатель, который располагался слишком низко в месте, где рассмотреть в тёмное время суток его достаточно трудно. Как выяснилось, это уже не первый подобный случай.

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