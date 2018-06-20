В Уссурийске аферист торговал воздухом через интернет

Сегодня, 08:49

Предприимчивый житель Уссурийска решил продать свой автомобиль через Интернет. После того, как заинтересованный клиент перевел ему оплату через онлайн-сервис, мошенник перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали любителей покупок в Интернете о возможном их обмане и не качественном товаре, который им могут прислать. Такой вид продаж часто используют мошенники для быстрой наживы. Так, в Уссурийске мужчина решил увеличить свой доход продавая автомобиль, а по факту – воздух.

Установлено, что мошенник выставил на одном из интернет сайтов легковое транспортное средство, которое якобы хотел продать. После того, как один из покупателей заинтересовался данным предложением и через онлайн-сервис перечислил ему деньги за покупку авто, продавец резко пропал. Для возобновления справедливости пострадавший решил обратиться в правоохранительные органы. Установлено, что преступные действия были совершены в марте 2016 года, предполагалось, что мужчина продает машину - HYUNDAY GRAND STAREX по цене 100 тысяч рублей.

После расследования дело передано в Уссурийский суд. Мошеннику за совершение таких действий грозит солидный тюремный срок.