Месть в Воронеже: Неизвестные облили машину кислотой

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Необычное происшествие случилось во дворе дома, находящегося по адресу Путиловская,3. Такое, как пишут местные жители, случается в Воронеже не часто.

Неизвестные ночью облили припаркованную машину кислотой. Большинство посетителей местных интернет-сообществ полагают, что это месть.

Рядом с местом происшествия расположены камеры наблюдения. Однако, того, что на них зафиксировано, явно недостаточно.

Можно заметить лишь два мужских силуэта, бродящих рядом с припаркованными автомобилями. Их лиц – не видно. Сообщается, что один из них был одет в куртку, на которой вставки оранжевого цвета.

Пострадавший просит сообщить, если кому-то известны подробности инцидента.

Соцсети в Воронеже уже активно его обсуждают. Большинство отмечают, что если облили кислотой конкретную машину, это случилось не просто так. Во дворе автомобилей было припарковано не мало.

Видимо, предполагают они, пострадавший перешёл кому-то дорогу. Причём, совсем недавно. Если это так, то испортивших его автомобиль «вычислить» не составит труда. При этом, на подобные правонарушения решаются совсем немногие люди.