В Индии более 250 человек стали жертвами отравления инсектицидами

Вчера, 23:20

Празднование новоселья в Халапуре на западе Индии завершилось трагедией: более чем для 250 гостей мероприятие закончилось пищевым отравлением, трое детей скончались.

По информации индийских СМИ, происшествие случилось в городке округа Райгад на мероприятии "вашту шанти", которое устроили в честь новоселья, с последующим торжественным ужином, на который пригласили около 500 человек.

Первыми жертвами отравления стали дети, потому что они пробовали еду первыми. Они жаловались на тошноту и боли в животе, - рассказывают родственники. Вслед за детьми недомогание почувствовали взрослые. Людей, состояние которых продолжало ухудшаться доставили в отделение больницы Кополи. Число заболевших росло, и их тоже госпитализировали.

По предварительным заключениям врачей, причиной интоксикации могли стать попавшие в еду инсектициды.