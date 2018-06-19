В Челябинске спасли львенка и двух собак из запертой машины

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В Челябинске зафиксирован очередной случай жестокого обращения с животными. Мужчина устроил в своей машине зверинец и пьяный отправился спать.

Странное рычани, в припаркованном недалеко от стоянки автомобиле привлекло внимание охранника стоянки. Он направился в ту сторону, откуда доносились звуки, и обнаружил авто с номером региона 125 – это Приморский край. Там в клетке для перевозки животных обнаружили маленького львенка и двух собак - пуделей. Животные мучились в тесных клетках, в душном авто, без воды и еды.

Мужчина из соседнего дома тоже обратил внимание на странный шум и вызвал ветслужбу. Прибывший ветеринар рассказывает, что львенок метался по клетке, а рядом с царем зверей, прижимаясь друг к другу от страха, сидели две собаки, для которых подобное соседство в запертой машине является сильнейшим стрессом.

После приезда сотрудников полиции, на шум собравшихся соседей, вышел пьяный владелец зверей и сообщил о том, что все документы у него в порядке и это животные из цирка. Полицейские отправились в квартиру проверять документы, но ветврач считает, что это контрабанда, и заявил о недопустимости держать животных в таком «концлагере» и намерении отправить львенка и собак в приют.