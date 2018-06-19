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Укушенный зеленой мамбой житель Казани чудом остался жив

Сегодня, 16:52

Пострадавший был доставлен в больницу. Врачам удалось спасти ему жизнь. Укусившая человека змея очень ядовита.

Житель Казани, укушенный зеленой мамбой, только чудом остался жив. Ее яд считается смертельным. В больнице пациента сразу поместили в реанимацию. Как выяснилось, мужчина занимается разведением змей. Кроме ядовитой зеленой мамбы, у него живут еще королевские кобры и черные мамбы. Обычно от укуса зеленой мамбы смерть наступает в промежуток времени от 3 до 15 часов. Яд вызывает судороги и паралич органов, который не позволяет дышать самостоятельно.

Казанским врачам удалось спасти укушенному жизнь. Он был переведен из реанимации в обычную палату и уже выписан из больницы.

В прошлом году в Санкт-Петербурге такой же любитель змей умер от укуса черной мамбы. Врачи не смогли его спасти. У пострадавшего под действием яда полностью отказали почки и печень.

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