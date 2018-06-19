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В Кузбассе рядом с кладбищем утонул мужчина

Сегодня, 16:12

Как местный житель оказался в водоёме, неизвестно, но есть версия, что он там рыбачил.

В Кузбассе трагически погиб человек на воде. Мужчина утонул в водоёме, расположенном рядом с кладбищем. Трагедия произошла возле Беловской ГРЭС. Тело местного жителя нашли в пруду неподалёку от посёлка Инской. Как утверждают местные жители, здесь обычно проводят время рыбаки. По некоторым данным, погибший был как раз из их числа. Спасти мужчину не представилось возможным, поскольку в момент, когда ему понадобилась помощь, рядом никого не оказалось.

На берег человека вытащили, когда он уже скончался. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть. В настоящее время полиция проводит по указанному факту проверку.

Ранее мы писали, что под Брянском завуч местной школы спасла тонущего ребёнка. Педагог направлялась на велосипеде в магазин, когда увидела, что в пруду барахтается школьник. Женщина без лишних колебаний бросилась в воду.

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