На Урале собака спасла от взрыва жителей жилого дома

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Горожане боятся представить, что бы с ними было, если бы не бдительный домашний питомец.

На Урале собака спасла целый дом от возможного взрыва. Йоркширский терьер в одной из квартир посреди ночи учуял утечку газа и начал истошно выть, разбудив тем самым жильцов. Как оказалось, жителей жилого дома едва не погубил один из соседей. Мужчина, будучи пьяным, накануне устроил поножовщину в своей квартире. Ранив двух собутыльников, дабы скрыть следы преступления, он перерезал газовый шланг и поджёг свечу. Сам он предусмотрительно отправился в полицию писать заявление о том, что его якобы обокрали.

К счастью, соседи, которых разбудил пёс, вовремя проснулись и, поднявшись на этаж выше, затушили свечу. Сейчас предполагаемого преступника обследуют на предмет наличия психического расстройства.

Ранее мы писали, что ёжик-малыш расплакался из-за смерти мамы. Свидетелями проявления эмоций маленького зверька стали небезразличные граждане и поучаствовали в судьбе малыша.