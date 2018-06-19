Мужчина выпал с седьмого этажа гостиницы в Санкт-Петербурге

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Сегодня ночью прохожими был обнаружен труп мужчины с явными признаками падения с высоты. Позже удалось выяснить, откуда он.

В Санкт-Петербурге возле выхода со станции метро «Площадь Александра Невского – 1» нашли труп. Позже стало известно, что этот мужчина - постоялец гостиницы «Москва». Ему было 43 года. Он выпал с седьмого этажа, и сейчас полиция выясняет причины случившегося.

Зимой этого года в Питере также выпал из окна одинадцатиклассник. Однако это был всего третий этаж, и ему удалось выжить, отделавшись сотрясением мозга.