В Кировской области дети из детсада заболели сальмонеллезом

Сегодня, 11:55

В детском саду «Родничок», находящийся в Фаленках, были найдены грубые нарушения санитарных норм.

Прокуратура Фаленского района в Кировской области провела проверку, которая определила причину того, что дети из детсада заболели сальмонеллезом. Ими были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Персонал детского сада не соблюдал нормы в пищеблоке, а также при дезинфекции помещения.

Прокуратурой Фаленок было установлено, что нарушались правила и при медицинском обслуживании детей. Как говорит представитель прокуратуры, детский сад в Фаленках на данный момент закрыт.

Представители закона также добавили, что виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности. Напомним, от халатного отношения сотрудников детского сада «Родничок» к своим служебным обязанностям 5 детей оказались больны сальмонеллезом.