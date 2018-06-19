Потерянного в горах Крыма ребенка нашел турист

Сегодня, 11:50

Маленького мальчика забыла группа отдыхающих возле водопада Учан-Су. О необычной находке турист сообщил в службу МЧС в Крыму.

Крымский турист нашел 11-летнего ребенка в районе горы Ай-Петри. К спасателям также обратился взволнованный отец мальчика. Была организована поисковая группа «горники», и уже вечером ребенок был с родителями. Сообщается, что жители Ленинградской области приехали в отпуск. Группа из двух взрослых и детей поехала на экскурсию в горы Крыма. Однако мальчик отстал от группы и потерялся. Ребенка нашел турист, который случайным образом проходил по лесу возле водопада.