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В Приморье на пляж выбросило ужасное существо

Сегодня, 11:31

Женщина во время пробежки сняла огромного червя на видео. Непонятное существо плавало возле берега.

По словам очевидицы, она, как обычно, бегала на пляже, когда увидела в воде что-то странное. Тогда женщина решила подойти к воде поближе. Там она обнаружила ужасное существо, которое выбросило на берег море.

«Он такой большой, похож на змею или огромного червя. Однако позже я увидела много маленьких ножек по бокам, которыми оно шевелило. Очень интересно, что это такое», - рассказала женщина.

Позже жительница Приморья добавила, что существо выпускало какую-то белую жидкость. Также она сообщила, что больше не хочет здесь купаться. В комментариях пользователи согласились с женщиной, подчеркнув, что они ни за что больше не зайдут в эту воду, так как непонятно, что это за существо и опасно ли оно для человека.

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