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Сын экс-мэра Махачкалы попал вместо суда под нож хирурга

Сегодня, 11:25

Бадрудина Мусаева обвиняют в избиении полицейского, однако он пока что всячески уклоняется от появления в суде. Не явился он и на очередной процесс рассмотрения его дела.

Адвокат сообщил, его подзащитный вместо суда попал под нож хирурга. Со слов юриста, Мусаеву будут проводить операцию по удалению желчного пузыря. Госпитализация, с его слов, проведена в Москве.

Сын экс-мэра Махачкалы получил обвинение от дагестанского правосудия в том, что совершил насилие над правоохранителем. Сейчас его дело рассматривается Советским райсудом Махачкалы.

Однако он в очередной раз не явился на заседание Фемиды. На нём появился опять лишь его адвокат, который сообщил причину неявки своего подзащитного. По его информации, хирургическое вмешательство стало очень экстренным и важным. Поскольку сложность операции высока, его клиент решил прибегнуть к помощи столичных медиков.

Прошедшей осенью судьи махачкалинского суда вынесли оправдание Мусаеву. С этим в начале января не согласились представители республиканского Верховного суда. Дело направлено на пересмотр. Подозреваемый своей вины не признаёт.

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