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Красноярский край атаковали энцефалитные клещи: Тысячи укушенных

Сегодня, 09:11

С наступлением тёплой поры активизировались разнообразные «кровопийцы». Многие из них очень опасны тем, что являются разносчиками смертельных инфекций.

Красноярский край клещи, можно сказать, атаковали. С начала сезона там уже больше 9 тысяч укушенных людей, обратившихся за помощью к медикам. Сколько не обратилось, можно лишь гадать.

Только в течение последней недели клещи покусали 2700 человек, из которых 460 – дети. При этом их активность проявляется не только в лесах, но и на территориях населённых пунктов.

В частности, в Красноярске за истекшую неделю клещи покусали тысячу человек. Большинство из них подверглись атаке этой «напасти» в заповеднике «Столбы», рядом с Академгородком, в микрорайоне Удачном и в совхозе «Октябрьском».

Медики, исследовавшие принесённых им клещей, в ряде случаев обнаружили, что те являются переносчиками по клещевому энцефалиту, эрлихиозу и боррелиозу. Всего было исследовано больше 5 тысяч этих членистоногих.

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