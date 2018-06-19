В Новосибирске на сломавшемся аттракционе люди висели вниз головой

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Нередко события реальной жизни очень похожи на кадры из фильмов ужасов. Часто это происходит в парках развлечений.

В Новосибирске произошёл инцидент на сломавшемся во время своей работы аттракционе. Там люди достаточно продолжительное время, действительно, провисели вниз головой.

Это случилось на аттракционе «360», местом расположения которого является Михайловская набережная. Он достаточно экстремальный. Во время вращения колеса, кабинка с пассажирами постоянно переворачивается.

Так получилось, что он поломался как раз в тот момент, когда кабинка находилась в самой верхней точке на высоте, около, 10 метров. Люди при этом висели в ней вниз головой. Удерживали их лишь ремни безопасности, которые, к счастью, оказались надёжней механизма аттракциона.

Люди в таком положении находились около 5 минут. К ним на помощь пришли мужчины, которые прогуливались на набережной. Они под русское «эй – ухнем» смогли вручную раскачать колесо и опустить кабинку на землю.

Девушка, которая решила попробовать экстрима на аттракционе и попробовала его «с головой», сообщила, что ей было очень страшно. Произошедшее с ней она сравнила с событиями фильма «Пункт назначения».

Деньги за неудавшийся отдых посетителям аттракциона вернули. Сам он сейчас закрыт.