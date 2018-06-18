В Подмосковье убило током подростка-зацепера

Снова на крыше электропоезда погиб подросток. Трагедия произошла 17 июня.
Юношу-зацепера убило током в Подмосковье. Он нечаянно задел токоприемник на платформе Москворецкая в Воскресенске. Его друг, который ехал на крыше вместе с погибшим, получил многочисленные ожоги. Несмотря, на то что пострадал сам, парень пытался оказать помощь товарищу, делал искусственное дыхание.
Очевидцы трагедии вызвали скорую помощь, но еще до ее приезда подросток-зацепер умер.
А ведь совсем недавно, на крыше электропоезда Александров- Москва было обнаружено тело юноши 2000 года рождения с характерными признаками электротравм. Парень погиб 15 июня.
По данным фактам проводятся доследственные проверки. Устанавливаются причины инцидентов.