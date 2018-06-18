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В Подмосковье убило током подростка-зацепера

Сегодня, 18:59

Снова на крыше электропоезда погиб подросток. Трагедия произошла 17 июня.

Юношу-зацепера убило током в Подмосковье. Он нечаянно задел токоприемник на платформе Москворецкая в Воскресенске. Его друг, который ехал на крыше вместе с погибшим, получил многочисленные ожоги. Несмотря, на то что пострадал сам, парень пытался оказать помощь товарищу, делал искусственное дыхание.

Очевидцы трагедии вызвали скорую помощь, но еще до ее приезда подросток-зацепер умер.

А ведь совсем недавно, на крыше электропоезда Александров- Москва было обнаружено тело юноши 2000 года рождения с характерными признаками электротравм. Парень погиб 15 июня.

По данным фактам проводятся доследственные проверки. Устанавливаются причины инцидентов.

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