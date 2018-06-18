ЧМ-2018: Четверо иностранных болельщиков угодили в московское СИЗО

Сегодня, 17:23

В Москве во время ЧМ по футболу были задержаны 3 мексиканца и 1 иранец по подозрению в совершении кражи. Их уже навестили представители консульств Мексики и Ирана.

Мексиканец Марко Антонио обвиняется в совершении кражи денежных средств в размере 8 тыс. дол. Сам мексиканец данного факта не признает и отрицает причастность к краже. Также он утверждает, что его друзья-мексиканцы, которые тоже угодили в московское СИЗО, отношения к данному инциденту не имеют. Остальные иностранцы не признались в содеянном.

Выходец Ирана Фаламарза Ахмадигурехьили обвинен в краже тысячи долларов. Как говорит задержанный, эти деньги дня него – «копейки» и воровать «мелочь» ему незачем. Он знает английский и испанский.

Представители СИЗО №5 г. Москвы сообщили, что у задержанных побывали представители консульств. Следователи запрещают иностранцам совершать звонки на родину.