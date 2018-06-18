VistaNews.ru


ЧМ-2018: Четверо иностранных болельщиков угодили в московское СИЗО

Сегодня, 17:23

В Москве во время ЧМ по футболу были задержаны 3 мексиканца и 1 иранец по подозрению в совершении кражи. Их уже навестили представители консульств Мексики и Ирана.

Мексиканец Марко Антонио обвиняется в совершении кражи денежных средств в размере 8 тыс. дол. Сам мексиканец данного факта не признает и отрицает причастность к краже. Также он утверждает, что его друзья-мексиканцы, которые тоже угодили в московское СИЗО, отношения к данному инциденту не имеют. Остальные иностранцы не признались в содеянном.

Выходец Ирана Фаламарза Ахмадигурехьили обвинен в краже тысячи долларов. Как говорит задержанный, эти деньги дня него – «копейки» и воровать «мелочь» ему незачем. Он знает английский и испанский.

Представители СИЗО №5 г. Москвы сообщили, что у задержанных побывали представители консульств. Следователи запрещают иностранцам совершать звонки на родину.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Свердловской области мужчина обокрал мать ради "пышного" дня рождения

Прокуратура Москвы намерена судить руководство СИЗО «Матросская тишина»

"Как две капли воды": Иранец очень похож на Месси

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Рекомендуем