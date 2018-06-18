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В морге Воронежа перепутали покойниц

Сегодня, 17:19

Родственники похоронили чужую женщину, даже не подозревая об этом, однако близкие люди другой умершей не признали тело. Вследствие такой путаницы был инициирован процесс эксгумации тела, после чего все стало понятно.

В морге Воронежа санитары перепутали покойниц, а первую женщину забирал дальний родственник, который давно не видел бабушку и просто не успел засомневаться. Как пытались убедить родных второй умершей санитары – тело после смерти имеет свойство меняться, однако с таким предположением граждане не согласились и потребовали разбирательств.

Оказалось, что одну из бабушек уже действительно похоронили, поэтому после эксгумации процедура происходила по второму кругу, но уже в окружении настоящих близких. Расходы на захоронение обеих женщин выделили провинившиеся санитары, которые попросили не привлекать к инциденту правоохранителей.

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