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В Башкирии ребенок бросил зажженную спичку в бензобак автомобиля

Сегодня, 16:35

Мальчик получил термические ожоги и был доставлен в медучреждение, где специалисты оказали необходимую помощь пострадавшему. Проверка обстоятельств по данному факту продолжается, ситуация могла завершиться трагично.

В городе Стерлитамаке в Башкирии ребенок бросил зажженную спичку в бензобак автомобиля, который располагался прямо на улице и уже давно был брошен хозяином. Вследствие наличия паров бензина в баке произошла вспышка, которая и послужила причиной получения травм 10-летним мальчиком.

Сообщается, что вместе с пострадавшим ребенком пребывали и другие дети, которые по счастливой случайности находились на безопасном расстоянии от автомобиля в момент происшествия. Тем не менее, детские забавы могли привести к непоправимым последствиям, если бы в баке находился бензин.

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