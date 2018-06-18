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Пассажиры услышали сильный удар и упали на пол, однако причины для беспокойства у граждан появились еще до отправления судна. Маршрут Олекминск — Заречный оказался весьма неспокойным для путешественников.

Как сообщают очевидцы, в Якутии пьяный капитан посадил на мель паром с людьми, однако во время происшествия серьезно никто не пострадал, что произошло чудом. Рядом с пострадавшими проплывало другое судно, которое доставило пассажиров парома на берег, однако и до этого люди пытались связаться с диспетчером, но не смогли.

Пострадавшие граждане рассказывают, что капитан действительно пребывал в сильном алкогольном опьянении, ведь паром плыл зигзагами, а затем и вовсе оказался на мели. Ситуацию будут расследовать специалисты, алкогольное опьянение нарушителя уже зафиксировано, другие детали произошедшего уточняются.