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В Набережных Челнах обстреляна школа

Сегодня, 15:50

Сотрудники правоохранительных органов Набережных Челнов выясняют личности людей, которые обстреляли окна одного из средних учебных заведений города. Подобное происшествие уже случалось в марте текущего года в поселке Зяб.

Неизвестные обстреляли школу № 35, которая находится в самом центре Набережных Челнов. Заявление в правоохранительные органы поступило от одного из педагогов данного учебного заведения. Учитель заявил, что, придя на работу, заметил в окнах отверстия, характерные для пуль. Выехавшие на место полицейские установили, что выстрелы совершались из пневматического оружия. Предполагается, что это обычная детская шалость, но и за нее необходимо нести ответственность. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, что подобный случай уже зафиксирован в марте текущего года в поселке Зяб, где была обстреляна средняя школа №7. Следствие установило, что стрелком оказался 17-летний парень, который находился в поселке в гостях у родителей. Что его подвигло на такой поступок, осталось неизвестным.

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