Под Рязанью в колонии умер основатель Мособлбанка

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Банкир отбывал наказание за хищение 70 миллиардов рублей.

В исправительной колонии под Рязанью скоропостижно скончался основатель Мособлбанка Анджей Мальчевский. Соответствующую информацию прессе сообщили в региональном управлении ФСПП. Известно, что 13 июня осужденный обратился в лазарет с просьбой о помощи. Оттуда его конвоировали в Рязанскую областную клиническую больницу. Диагноз не раскрывается.

В ведомстве добавили, что следов насильственной смерти на теле Мальчевского обнаружено не было. Что послужило причиной гибели банкира, признанного виновным в хищении 70 миллиардов рублей, неизвестно. Мужчину осудили в 2016 году. Его приговорили к четырём годам лишения свободы.

Ранее мы писали, что омбудсмена Пермского края тревожит состояние здоровья экс-владельца «Хромой лошади», который находится в колонии. Уполномоченный по правам человека считает, что бизнесмену требуется дополнительный уход.