VistaNews.ru


Рыбаки «поймали» автомат Калашникова в Большой Невке

Сегодня, 15:40

Мужчины планировали наловить рыбы, однако обнаружили нечто серьезнее. Вместе с оружием им удалось вытащить из воды патроны, а также магазин и рамку со стволом, что подтолкнуло граждан обратиться в полицию.

Рыбаки «поймали» автомат Калашникова в Большой Невке в тот момент, когда вместо удочек решили воспользоваться приспособлением с магнитом на конце. Вследствие этого мужчинам удалось вытащить на берег странный пакет, в котором и лежало оружие, а также патроны к нему.

В полиции случаем заинтересовались, ведь автомат мог быть выброшен в воду неспроста, а после совершения преступления, к примеру. Теперь установкой личности владельца Калашникова будут заниматься специалисты, которые уже начали изучать находку местных рыбаков.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Ростовской области рыбаки поймали полутораметровых сомов

В Ижевске автоматы Калашникова в открытую возят по городу

«Суперавтомат для суперсолдат»: АК-15 может стать лучшим оружием XXI века

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Рекомендуем