Сегодня, 15:40

Мужчины планировали наловить рыбы, однако обнаружили нечто серьезнее. Вместе с оружием им удалось вытащить из воды патроны, а также магазин и рамку со стволом, что подтолкнуло граждан обратиться в полицию.

Рыбаки «поймали» автомат Калашникова в Большой Невке в тот момент, когда вместо удочек решили воспользоваться приспособлением с магнитом на конце. Вследствие этого мужчинам удалось вытащить на берег странный пакет, в котором и лежало оружие, а также патроны к нему.

В полиции случаем заинтересовались, ведь автомат мог быть выброшен в воду неспроста, а после совершения преступления, к примеру. Теперь установкой личности владельца Калашникова будут заниматься специалисты, которые уже начали изучать находку местных рыбаков.