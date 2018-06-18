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В Волгограде в руках у школьницы взорвался смартфон

Сегодня, 15:28

Девочка испугалась, когда увидела, что из гаджета сыплются искры.

В Волгограде смартфон взорвался прямо в руках у девятилетней девочки. Подросток только сняла девайс с зарядки, когда увидела, что с ним что-то не так. По словам школьницы, устройство сильно нагрелось, внезапно от него начал идти дым, сыпаться искры, гаджет фактически взорвался у неё в руках.

Девочка успела отбежать, а когда вернулась, то заметила, что аккумуляторная батарея устройства вздулась. В салоне связи, где для ребёнка приобретали смартфон, отказались менять его на новое устройство, аргументируя это тем, что потребитель мог сам спровоцировать взрыв. К чести администрации магазина, там пообещали разобраться в ситуации и провести диагностику смартфона, прежде чем принимать решение.

Ранее мы писали, что в Подмосковье школьница погибла из-за упавшего в ванну смартфона. Девушка играла с гаджетом во время водных процедур и случайно выронила его в воду.

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