В Рославле маньяк на «Оке» пугает женщин

Сегодня, 15:08

В Смоленской области ездит подозрительный мужчина, который спрашивает дорогу у женщин. Данное сообщение появилось в соцсетях и городских порталах.

Одна из подписчиц рассказала, что на белой «Оке» в Рославле катается маньяк, чаще всего в районе Юр-горы. Дед, как написала женщина, просит помочь найти магазин или улицу. Также подписчица попросила девушек быть предельно осторожными. Маньяк пугает не только ее, но и других женщин, которые садятся к нему в машину.

В соцсети девушка рассказала о том, как села к нему в машину, чтобы подсказать дорогу к магазину. Она признается, что не ожидала такого от пожилого мужчины и просто хотела помочь. Маньяк провез девушку мимо нужного магазина. Девушка пригрозила маньяку родителями, которые работают в правоохранительных органах. Именно это и спасло девушку.

По словам очевидцев, такая ситуация повторяется не один год. Девушки подытожили, что многие родственники просто не верят в это.