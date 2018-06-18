VistaNews.ru


В Рославле маньяк на «Оке» пугает женщин

Сегодня, 15:08

В Смоленской области ездит подозрительный мужчина, который спрашивает дорогу у женщин. Данное сообщение появилось в соцсетях и городских порталах.

Одна из подписчиц рассказала, что на белой «Оке» в Рославле катается маньяк, чаще всего в районе Юр-горы. Дед, как написала женщина, просит помочь найти магазин или улицу. Также подписчица попросила девушек быть предельно осторожными. Маньяк пугает не только ее, но и других женщин, которые садятся к нему в машину.

В соцсети девушка рассказала о том, как села к нему в машину, чтобы подсказать дорогу к магазину. Она признается, что не ожидала такого от пожилого мужчины и просто хотела помочь. Маньяк провез девушку мимо нужного магазина. Девушка пригрозила маньяку родителями, которые работают в правоохранительных органах. Именно это и спасло девушку.

По словам очевидцев, такая ситуация повторяется не один год. Девушки подытожили, что многие родственники просто не верят в это.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Жителей Улан-Удэ терроризирует новый маньяк-насильник

В Уфе скончалась девушка, которую изувечил маньяк

В России зверствует серийный убийца бабушек из Марий Эл

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

Британский турист отчетливо сфотографировал НЛО

Уфологи активно обсуждают в Сети сенсационное фото «летающей тарелки»...

Рекомендуем